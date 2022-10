Ibaneis concederá ajuste de 18% a servidores

Ibaneis trabalhará para que a aprovação ocorra ainda neste ano, mesmo que o pagamento se inicie a partir de janeiro de 2023

O governador Ibaneis Rocha revelou nesta terça-feira, 4 de outubro, que concederá reajuste salarial de 18% para todas as categoriais de servidores. A informação, dada pelo site Metrópoles, foi confirmada pela coluna Do Alto da Torre, do Jornal de Brasília. Ibaneis trabalhará para que a aprovação ocorra ainda neste ano, mesmo que o pagamento se inicie a partir de janeiro de 2023.

“Pretendemos encaminhar um projeto à Câmara Legislativa concedendo um reajuste geral para todas as categorias. Depois, vamos fazer pequenos ajustes em algumas carreiras. Sobre as forças de segurança, mandaremos a proposta ao Congresso e, depois, ao presidente da República, independentemente de quem seja, logo no início do mandato”, disse Ibaneis.

O Buriti confirmou ao Alto da Torre que a proposta prevê correção salarial de 18%, a ser dada provavelmente em três parcelas, uma vez que nada poderia ser pago em período eleitoral. Ibaneis detalhou ao Metrópoles: “Pretendo trabalhar na faixa dos 18% para todas as categorias, que é o colocado no âmbito federal. No caso da segurança, como existe o orçamento previsto no Fundo Constitucional, seria em uma só parcela. Dos demais servidores, vamos parcelar ao longo dos quatro anos do mandato, de modo que todo ano tenha um acréscimo no salário dos servidores”.

O governador prevê que haverá espaço para a discussão sobre o reajuste deste ano a partir do dia 30 de outubro, mesmo que o pagamento ocorra em janeiro próximo. “Vou trabalhar para que a gente tenha o aumento o mais rápido possível. No caso da Polícia Civil, não abarcaria a paridade, mas temos mais quatro anos para melhorar a questão da remuneração das forças de segurança.” De toda forma, disse Ibaneis, “o essencial é valorizar o serviço público”.