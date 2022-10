PCDF prende líder de grupo criminoso envolvido em extorsão e jogos de azar em Sobradinho II

A PCDF prendeu um homem suspeito de liderar um grupo criminoso envolvido em extorsão, ameaças e jogos de azar em Sobradinho II

Nessa terça-feira, 04, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 35ª DP, prendeu um homem suspeito de liderar um grupo criminoso envolvido em extorsão, ameaças e jogos de azar em Sobradinho II.

Além da prisão do líder, a PCDF identificou a participação de um policial militar e um terceiro envolvido nas ações criminosas.

Segundo a PCDF, o grupo era investigado há alguns meses. Nessa terça o bando percorria a região para recolher os valores obtidos no jogo, quando teve um desentendimento com um comerciante.

A discussão teve início diante da impossibilidade desse comerciante em repassar os valores para o grupo. Foi quando o policial militar à paisana, integrante da organização, sacou a arma, uma pistola 9 mm, e atirou conta o homem. A bala atingiu um freezer do local e não chegou a acertar o comerciante.

Após as diligências, a PCDF prendeu em flagrante o líder do grupo. Com ele, foi apreendido R$ 5.300, em espécie, agendas com anotações do jogo de azar, máquina de cartão, um dos carros usados no crime, além de dois aparelhos de celulares.

Todo o grupo irá responder por organização criminosa, tentativa de homicídio e jogo de azar.