Asa Norte é o bairro com mais vagas de emprego nesta quarta-feira (5)

A Asa Norte é o local com mais chances de emprego nesta quarta-feira (5). Ao todo, são 161 oportunidades para 12 cargos distintos. As vagas integram as 308 disponíveis nas agências do trabalhador do Distrito Federal.

A função com mais oportunidades é de fiscal de prevenção de perdas. São 22 chances com remuneração de R$ 1.612. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo. Outros cargos com muitas vagas são para caixa de supermercado (30), atendente do setor de frios e laticínios (20), auxiliar de cozinha (20) e operador de empilhadeira (19). As três primeiras funções têm salário de R$ 1.355, enquanto o último cargo tem remuneração de R$ 1.565,20.

Há ainda vagas para auxiliar de manutenção predial (15), conferente de logística (10), cozinheiro geral (10), padeiro (10), ajudante de padeiro (5), pedreiro (5) e vendedor pracista (5). Os salários variam de R$ 1.298 a R$ 2.445,64.

Todas as vagas contam com benefícios para além do salário. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações da Agência Brasília