Quadrilha que movimentou R$ 3,5 mi é alvo da PCDF

A PCDF com apoio operacional da PCRJ, cumprem 31 mandados judiciais contra uma organização criminosa especializada no golpe do empréstimo

Na manhã desta quinta-feira, 05, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 9ª DP (Lago Norte), com apoio operacional de 60 investigadores da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), cumprem 31 mandados judiciais contra uma organização criminosa especializada no golpe do empréstimo consignado.

O esquema movimentou cerca de R$ 3,5 milhões.

No total, os policiais cumprem dois mandados de prisão temporária, sete de prisões preventivas, nove de busca e apreensão e 13 de sequestro de bens e valores.

A quadrilha investigada havia montado uma empresa de fachada chamada Global Intermediações Promotora LTDA. O negócio contava com 30 funcionários e funcionava como um call-center, por meio do qual os empregados assediavam pessoas de todo o Brasil com ofertas de crédito consignado.

Os criminosos ligavam para clientes que receberam crédito consignado anteriormente e ofertavam a “portabilidade” para outro banco, com supostas taxas de juros e parcelas menores.

A vítima era induzida a fornecer toda a documentação e aceitar a proposta. Depois, os golpistas conseguiam um novo empréstimo, em nome do cliente, que acabava com duas dívidas: a original e a nova, obtida fraudulentamente.

Após aplicarem o golpe, os criminosos bloqueavam os telefones, e as vítimas ficavam sem a quem recorrer.

A investigação demonstrou que o núcleo da organização criminosa era composto pela mesma família: mãe, filho e nora — que ainda usou o nome do irmão, um motoboy, para aparecer como proprietário laranja da Global Intermediações.

Para evitarem serem encontrados pela polícia, os criminosos mudavam de endereço com frequência.

No DF, a quadrilha fez cinco vítimas, que sofreram prejuízos entre R$ 90 mil e R$ 230 mil.

A investigação também localizou outras dezenas em oito estados: Alagoas, Bahia, Goiás, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.