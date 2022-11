PCDF deflagra Operação Nynphe

Nessa segunda-feira, 21, a PCDF, por meio da 4ª DP, prendeu preventivamente um homem de 40 anos, indiciado por estupro

Nessa segunda-feira, 21, a Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF, por meio da 4ª DP, prendeu preventivamente um homem de 40 anos, indiciado por estupro. Os agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado.

Entre os meses de fevereiro e agosto de 2022, uma adolescente de 15 anos vinha sofrendo reiterados estupros e abusos praticados pelo autor durante o trajeto de retorno da escola.

O acusado, que se aproveitava do fato de que a vítima era amiga de sua filha, levava e buscava as adolescentes. Em algumas ocasiões, deixava a filha em casa e ficava sozinho com a outra menor.

A menor declarou que o autor possuía diversas armas. O fato inibiu a vítima de realizar as denúncias. Foram apreendidas, na residência do autor, um notebook, um celular e um computador.

No local, os agentes constataram a existência de um estande particular de tiro. Não havia armas no local. Apura-se, ainda, que o autor tinha envolvimento com outra adolescente, da mesma idade.

As investigações prosseguem para investigar o paradeiro das armas e a regularidade da instalação do estande. O envolvido, caso seja condenado, pode pegar de seis a dez anos de reclusão