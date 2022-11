PCDF deflagra Operação Boletos

A ação visa coibir a ação de grupo criminoso especializado na prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e organização criminosa

Na manhã desta terça-feira, 22, a Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF, por meio do trabalho de investigação da equipe da Corf e apoio da Polícia civil do Estado de São Paulo, PCSP, deflagrou a Operação Boletos.

A ação visa coibir a ação de grupo criminoso especializado na prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Nesta manhã, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo, SP. Os suspeitos estão envolvidos em outras ocorrências de estelionato também em São Paulo, Sergipe e na Bahia.

Segundo as investigações, os criminosos, utilizando-se de aplicativo de mensagens ou ligações telefônicas, enviavam mensagens para as vítimas, passando-se por instituições financeiras em que tais vítimas possuem empréstimos variados, geralmente com parcelas em atraso.

Após serem seduzidas por supostas renegociações vantajosas, as vítimas eram direcionadas, muitas vezes, a sites falsos ou recebem boletos com recebedor diverso do real credor da vítima.

As investigações tiveram início no segundo semestre de 2021, com o registro de cinco ocorrências policiais do DF, com prejuízo estimado de R$ 40 mil às vítimas moradoras da capital federal.

“Os integrantes desta organização criminosa responderão pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Acreditase que o grupo atue em vários Estados do Brasil e que haja outras vítimas no DF”, destaca o coordenador da Corf, Wisllei Salomão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dica de segurança: Toda vez que receber ligação supostamente do banco, deve anotar os dados e ligar, de outro aparelho telefônico, para a central oficial da instituição bancária; não realizar atualização de segurança que não for do próprio aplicativo do banco; verificar constantemente o extrato da conta bancária e, caso deixe te ter acesso, comunicar imediatamente ao gerente da conta.