Ibaneis nomeia auditor para o TCDF

O governador Ibaneis Rocha nomeou Vinicius Cardoso de Pinho Fragoso para exercer o cargo de auditor (conselheiro substituto) do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), conforme publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (22).

Antes o cargo de conselheiro substituto era ocupado pelo ex-auditor Francisco Martins Benvindo.

O auditor preside a instrução dos processos que lhe forem distribuídos, relatando-os com proposta de decisão a ser votada pelos integrantes do Plenário, participar da discussão sobre eles e atender a convocação da Presidência para completar o quórum das sessões.