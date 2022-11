Nova lista de contemplados para regularização fundiária no Riacho Fundo II

São 139 moradores que devem aguardar orientação da Codhab para obter a escritura definitiva da propriedade

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) divulgou, nesta terça-feira (22) uma nova listagem com 139 moradores de imóveis situados no Riacho Fundo II, agora habilitados para o procedimento de regularização por legitimação fundiária.

Após a habilitação, informa a Codhab, serão adotadas as providências para emissão das escrituras públicas, de modo a promover a transferência definitiva da propriedade. Por isso, os moradores devem aguardar o contato da companhia para obter orientações referentes à entrega das escrituras.

Este trabalho faz parte do projeto RegularizaDF, e todas as demais listas de habilitados estão disponíveis no site da companhia.

Com informações da Agência Brasília