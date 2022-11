PCDF deflagra Operação Sofismo

A PCDF deflagrou a Operação Sofismo que visa reprimir um grupo criminoso que acessou, ilegalmente a conta bancária de um morador do DF

Na manhã desta terça-feira, 22, a Polícia Civil do Distrito Federal, com o apoio da Polícia civil do Estado de São Paulo, PCSP, deflagrou a Operação Sofismo que visa reprimir um grupo criminoso que acessou, ilegalmente, por meio cibernético, a conta bancária de um morador do Distrito Federal.

Segundo as investigações, o criminoso ainda teria efetuado, entre julho e agosto de 2021, transferências e saques, alteração de dados cadastrais, compras em cartão de crédito e contratos de empréstimos, causando um prejuízo de cerca de R$ 270 mil.

Na operação, foram cumpridos três mandados de prisão temporárias e seis mandados de busca e apreensão na grande São Paulo, SP e no Distrito Federal, nas regiões de Samambaia e Ceilândia.

“As investigações continuam e o grupo também poderá ser investigado pela prática de iguais crimes em relação a outras vítimas. Os criminosos poderão ser condenados a mais de 20 anos de reclusão”, destaca o coordenador da Corf, delegado Wisllei Salomão.

Dica de segurança: Toda vez que receber ligação supostamente do banco, deve anotar os dados e ligar, de outro aparelho telefônico, para a central oficial da instituição bancária; não realizar atualização de segurança que não for do próprio aplicativo do banco; verificar constantemente o extrato da conta bancária e, caso deixe te ter acesso, comunicar imediatamente ao gerente da conta.