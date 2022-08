PCDF deflagra Operação Mau Negócio 3

Na tarde de quarta-feira, 17, a PCDF deflagrou a operação Mau Negócio 3 e prendeu um homem, 45 anos, por receptação qualificada

Na tarde de quarta-feira, 17, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 38ª DP, deflagrou a operação Mau Negócio 3 e prendeu um homem, 45 anos, por receptação qualificada.

A ação policial se deu após a vítima procurar a 38ª DP para informar que o motor do barco de sua propriedade, furtado no dia 14 de julho, em Vicente Pires, estava sendo anunciado, para a venda, em um perfil pessoal de uma rede social.

A vítima disse que havia contatado o anunciante e fingido interesse na aquisição do motor, tendo marcado para verificar as condições do bem na Vila Planalto.

A embarcação foi localizada no dia seguinte, em um terreno situado no Setor Habitacional Sol Nascente, e restituída à vítima. O veículo, entretanto, estava sem painel e motor.

Os policiais acompanharam a vítima no encontro e, após a confirmação de que o motor anunciado realmente era o que havia sido furtado, os agentes ingressaram na casa do anunciante e deram a voz de prisão.

Segundo apurações, no local funcionava uma oficina náutica e havia embarcações, jet skis e diversas peças.

Ao ser questionado sobre o motor anunciado, o autor confessou que não possuía nota fiscal. Ele alegou que o bem foi adquirido de homem desconhecido por R$ 15 mil.

Diante das circunstâncias, o anunciante foi autuado em flagrante e conduzido à delegacia. O motor foi restituído ao proprietário durante a operação.

Após as providências legais, o homem foi recolhido ao cárcere da PCDF