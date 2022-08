Ibaneis Rocha ganha reforço de Marcela Passamani na campanha

A ex-secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani, foi anunciada como parte da coordenação da campanha de Ibaneis Rocha (MDB)

Na noite desta quinta-feira, 18, diante de centenas de correligionários no Setor de Clubes Sul, a ex-secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani, foi anunciada como parte da coordenação da campanha de Ibaneis Rocha (MDB).

Marcela lembrou dos desafios enfrentados à frente da pasta nos últimos anos e que abdica da candidatura para deputada federal a fim de cuidar da família e trabalhar pela reeleição de Ibaneis Rocha.

“O DF merece continuar crescendo, ser amado e cuidado. Meu convite é para que a gente continue cuidando da nossa cidade e leve o nosso brilho para todos os lugares do DF”, pediu Marcela Passamani.

Ibaneis retribuiu o carinho e classificou Marcela como uma das melhores gestoras que passaram em seu governo.

“Estou feliz de ganhar mais uma família conosco. Sei que já estavam caminhando na eleição com a gente, mas agora assumimos um compromisso ainda maior e vamos trabalhar mais”, disse Ibaneis.

O anúncio de Marcela contou com a participação do seu marido e secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, do deputado distrital e candidato à deputado federal Rafael Prudente, e da deputada federal e candidata ao Senado Flávia Arruda.