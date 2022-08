Homem esfaqueia familiares em Sobradinho II

O criminoso teria passado a noite fazendo uso de drogas e álcool e em seguida iniciou uma briga com seus familiares.

Por Tereza Neuberger

[email protected]

Policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) prenderam um criminoso que esfaqueou os próprios familiares. O homem já foi preso por diversos crimes e irá responder por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.

“A 35ª DP tomou conhecimento de que um indivíduo com vasta ficha criminal teria se envolvido em um conflito familiar e, de posse de uma faca teria agredido e lesionado membros da própria família”, afirma o delegado, Laércio Carvalho.

De acordo com as investigações, o criminoso teria passado a noite fazendo uso de drogas e álcool e em seguida iniciou uma briga com seus familiares e desferiu golpes de faca. Seus familiares reagiram à agressão e acabaram por também esfaquear o agressor.

“Autor e vítima foram lesionados, porém a vítima agiu em legítima defesa da própria vida”, esclarece o delegado.

O infrator é um velho conhecido da polícia e já respondeu por tentativa de homicídio, tráfico, dentre outros crimes. Ele foi recolhido à carceragem da PCDF onde ficará à disposição da Justiça.