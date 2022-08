Planaltina comemora 163 anos nesta sexta (19)

Fundada em 1859, Planaltina comemora nesta sexta o seu 163º aniversário, com direito a shows artísticos e culturais espalhados pela cidade

Por: Gabriel de Sousa

Fundada em 1859, Planaltina comemora nesta sexta-feira (19) o seu 163º aniversário, com direito a shows artísticos e culturais espalhados pela cidade. A região administrativa é um importante polo industrial e agropecuário do DF e abriga moradores apaixonados pela história e cultura local.

A região administrativa é a mais antiga de todo o Distrito Federal, sendo que quando Brasília foi inaugurada, em 21 de abril de 1960, Planaltina já havia completado o seu centenário de fundação. Porém, a cidade é ainda mais antiga, com o 19 de agosto sendo celebrado convencionalmente para celebrar o dia em que o local se tornou um distrito de paz.

Segundo historiadores da cidade, as primeiras povoações feitas onde hoje é Planaltina, surgiram por volta de 1811, ou seja, há 211 anos atrás. De acordo com a história local, moradores que fugiam de uma epidemia viral de grandes proporções, construíram uma igreja como agradecimento à São Sebastião, através de terrenos que foram doados por fazendeiros locais. Hoje, a igreja continua de pé no mesmo lugar em que foi construída, e é um dos principais pontos históricos e turísticos do Distrito Federal.

Planaltina é a região administrativa de número seis do Distrito Federal, porém, a sua idade é muito superior do que a da capital federal. Para se ter ideia, a região administrativa passou mais tempo sendo parte de Goiás do que do próprio DF.

Como uma localidade goiana, foram 101 anos, como parte de Brasília, já se foram 62. Ao longo de sua história, Planaltina também já teve outros nomes, como Mestre D’Armas e Alta-Mir, e foi uma peça importante para a construção de Brasília, abrigando a Pedra Fundamental da capital federal, que fará 100 anos no feriado de 7 de setembro.

Mas não só o passado reflete a importância de Planaltina. Atualmente, a região administrativa é a quinta mais populosa de todo o Distrito Federal, com uma estimativa de 186.498 moradores, de acordo com a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). A cidade é um importante pólo turístico, religioso, industrial, e é fundamental para o agronegócio distrital.

A cidade-mãe do DF

Em uma entrevista exclusiva para o Jornal de Brasília, o administrador de Planaltina, Célio Rodrigues, comenta que a cidade é única entre todas as 33 regiões administrativas do DF, já possui uma estética histórica e uma arquitetura colonial característica, inserida próximo da jovem capital de Juscelino Kubitschek. “É uma cidade única. Você vê uma Brasília com os seus traços modernos, cidade ultra moderna e planejada, você vê tão perto uma cidade com seus aspectos históricos, com seus casarões”, conta.

O administrador rememora também o tamanho da afetividade do povo planaltinense, que acolhe os seus visitantes vindos de outras cidades do DF e do Brasil durante as suas principais celebrações, como a Festa do Divino e a Via Sacra Ao Vivo, realizada anualmente no Morro da Capelinha. “É uma cidade que acolheu Brasília, uma cidade que é a cidade-mãe do Distrito Federal, é uma cidade ímpar que merece que o Distrito Federal a reconheça como uma cidade acolhedora”, destaca.

Célio conta que as comemorações do 163º aniversário da região administrativa estão sendo feitas desde o mês passado, com a realização da Festa da Uva e do Vinho, que começou no dia 29 de agosto e teve o seu encerramento no dia 7 de agosto. Artistas de renome nacional como Naiara Azevedo, Gabriel Gava, Léo Magalhães e o grupo É o Tchan animaram o evento.

Confira os eventos para este final de semana:

Após sete anos sem edições, a ExpoPlan voltará a ser realizada em Planaltina para a comemoração do seu aniversário de 163 anos. O evento, que começou nesta quinta-feira (18), vai ser feito até este domingo (21), no Parque de Exposições, localizado ao lado do campus da Universidade de Brasília.

Na programação do evento, que possui a entrada gratuita, os moradores poderão conferir feiras de moagem de cana, exposição de agricultores da região, palestras e cursos especiais. A EXPOPLAN também contará com visitação de escolas públicas e particulares da cidade.

O Parque de Exposições também terá uma programação especial às nove horas da manhã desta sexta-feira (19), onde será realizado um ato cívico para celebrar os 163 anos da fundação de Planaltina. Por lá, será feita uma apresentação de um coral formado por 600 crianças de escolas públicas locais, que irão performar o hino da cidade.

Já na noite desta sexta-feira (19), será celebrada uma missa na Igreja Matriz de São Sebastião, localizada no Setor Tradicional. A programação religiosa será feita para celebrar uma missa de ação de graças, remontando a história da cidade.

O final de semana também reserva outras programações na igreja antiga de São Sebastião, onde, no sábado (20) e domingo (21), serão feitas atividades culturais e artísticas no marco zero das primeiras povoações que deram origem à Planaltina.

No sábado (20), na Praça do Estudante, será feito o Circuito Nacional de Skate, que contará com muito esporte e hip-hop, gênero musical presente na cultura jovem da cidade.