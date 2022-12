Taxa de desemprego no DF atinge menor patamar do ano

O setor de comércio e reparação do DF foi onde houve o maior aumento de ocupados, assim como o setor de serviços e o da administração pública

Segundo dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego do Distrito Federal (PED-DF), que foram divulgados na terça (21) pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a taxa de desemprego no DF atingiu o menor patamar do ano em novembro.

Apenas 14,5% da população da capital federal estava desempregada em novembro deste ano, um índice que se mostra baixo em comparação ao mesmo mês no ano passado, quando chegou a 16,1%.

O setor de comércio e reparação do DF foi onde houve o maior aumento de ocupados (+5,6%). Também houve alta no setor de serviços (+3%) e administração pública (+2,8%).

As áreas que apresentaram queda foram as da construção (-8,1%) e a da indústria de transformação (-2,1%).

A pesquisa também mostrou um aumento de 6,4% nos contratados com carteira assinada, assim como uma alta de 3,9% na quantidade de assalariados, de 2,1% no número de trabalhadores autônomos e de 1% no setor público.

Em relação ao ano passado, a pesquisa registrou uma queda de 6% nos empregados domésticosa e também nas contratações sem carteira assinada no setor privado (-1,9%).