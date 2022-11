PCDF deflagra a 18ª fase da Operação Narcóticos em Ceilândia

A ação visou combater o tráfico de entorpecentes em praças públicas e imediações de escolas públicas de Ceilândia e do Sol Nascente

Na noite dessa terça-feira, 22, a Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF, por meio da 19ª DP, deflagrou a 18ª Operação Narcóticos. A ação visou combater o tráfico de entorpecentes em praças públicas e imediações de escolas públicas de Ceilândia e do Sol Nascente, visando levar mais segurança e tranquilidade da comunidade local, principalmente de estudantes.

Durante a operação, 13 pessoas foram apreendidas, sendo sete autuadas por porte ilegal de drogas e resistência, um por porte de arma branca e dois adolescentes infratores apreendidos e apresentados na DCA II.

Além de uma prisão em cumprimento a mandado judicial expedido pela 4ª Vara Criminal de Ceilândia, em razão de sentença condenatória pela prática de três crimes de roubo e dois de extorsão perpetrados na região de Ceilândia.

“Somente nos últimos 113 dias, já foram apreendidas 167 pessoas em conflito com a lei pela prática de vários crimes, o que vem demonstrado à população local, o total comprometimento da Polícia Civil do Distrito Federal em coibir a prática de

quaisquer ilícitos penais ocorridos em Ceilândia e região do Sol Nascente”, destaca o delegado-chefe da 19ª DP, Vander Braga.

Os autuados foram submetidos aos procedimentos legais na sede da delegacia. Os usuários de drogas foram liberados após assinarem o termo de comparecimento à Justiça.

Os demais presos, foram recolhidos à carceragem da PCDF, onde permanecem à disposição da Justiça.