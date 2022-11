Operação na CLDF busca acabar com organização criminosa que desvia dinheiro público

Com apoio da PCDF, as equipes do Gaeco cumprem mandados de busca e apreensão na CLDF para desarticular a organização criminosa

A manhã desta quarta-feira (23) começou com uma megaoperação na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), grupo permanente do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

O objetivo da ação é desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar dinheiro público a partir de emendas parlamentares.

Com apoio da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), as equipes do Gaeco cumprem mandados de busca e apreensão na CLDF.