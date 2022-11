Cores do Brasil começam a invadir as quadras de Brasília para a Copa do Mundo

Moradores se organizam para decorar as residências e praças residenciais, incentivando a torcida pelo Brasil, que busca o hexacampeonato

Na contagem regressiva para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, os torcedores do Distrito Federal se organizam para a tradicional decoração nas quadras, que levam o verde e amarelo da bandeira para as ruas, meios fios, árvores e quadras de esporte, seja com pinturas seja com fitas amarradas em cordas entre as casas.

Enfeitar as quadras serve como um incentivo da torcida pelo hexacampeonato do Brasil nesta edição da Copa do Mundo, afinal, já são pelo menos duas décadas sem o título. A estreia brasileira acontece na próxima quinta-feira (24), jogando contra a Sérvia, às 16h – e os torcedores estarão nas ruas, bares, restaurantes e trabalho para acompanhar o primeiro desempenho da seleção.

Para garantir o clima familiar e tradicional, a Administração Regional do Guará decidiu, neste ano, premiar a quadra mais bonita e com os melhores enfeites da Copa do Mundo. De acordo com o órgão, as quadras serão observadas por uma comissão julgadora que julgará os quesitos de beleza e criatividade para o período.

Tentando espaço na competição pela quadra mais decorada, a QI 2 do Guará I começou a organizar a ornamentação do local na semana seguinte às eleições e fará os últimos detalhes nesta primeira semana de estreia da Copa do Mundo. Os moradores decoraram com TNTs verde e amarelo as 43 árvores da praça principal e arredores, e penduraram fitas com as cores da bandeira na quadra poliesportiva.

Devido à chuva constante, muitos detalhes precisam ser refeitos, como a altura das fitas e a posição das bandeiras do Brasil na quadra poliesportiva. Entretanto, a precipitação não desanima os moradores para completar a decoração do local. Durante o dia de hoje, – com a ajuda de um pouco de sol – já existe um cronograma de pintura das calçadas com as famílias para garantir os toques finais até o jogo do Brasil.

Quem acompanha e coordena as etapas da decoração, juntamente com outro grupo diretor, é o prefeito da QI 2, Francisco Xavier, conhecido como Pequito, de 64 anos. Para ele, o processo de ornamentação vai além da torcida pelo título do hexa pela seleção brasileira. Trata-se, segundo ele, de um momento em que as famílias da quadra se unem em prol de um objetivo maior, com muita cumplicidade.

“Eu moro nessa quadra desde criança, então para mim é uma tradição passada de pai para filho, de geração em geração. […] As crianças que penduraram as fitas na Copa passada [2018] hoje ajudam em outra área, e as que eram menores, agora amarram as fitas”, comentou.

Segundo Pequito, as famílias presentes na quadra se conhecem há muitos anos e sempre colaboram com a decoração não apenas em época de Copa do Mundo, mas também nas outras festividades ao longo do ano, como festa junina, carnaval, dia das crianças, entre outras datas festivas. Em razão do evento esportivo mundial acontecer neste fim de ano, a ornamentação de Natal logo irá se misturar com a do Brasil, o que poderá levar ainda mais beleza à quadra.

Como a prefeitura não recebe nenhum subsídio governamental, toda a decoração é possível pela arrecadação e colaboração entre os residentes no local. Conforme explicou Pequito, alguns ajudam com o dinheiro, outros com a mão de obra por terem mais tempo hábil para a ornamentação, outros com a escolha, compra e transporte dos materiais, entre outras funções.

“Os moradores é que vestem a camisa e fazem com que a coisa aconteça. A maioria [das famílias] engaja no fim de semana, quando tem mais tempo. Temos que manter a tradição em época de Copa, em que todos estão na mesma emoção. Todos somos Brasil”, afirmou. “Estamos num clima mais tranquilo, menos hostil [quanto no momento das eleições]. Queremos celebrar o esporte, a Copa e fazer uma força para o hexa, para completar nossa festa”, continuou.

A expectativa é que a pintura da praça seja finalizada até a estreia do Brasil na Copa, entre esta quarta-feira (23) e a próxima quinta-feira (24). “Vamos colocar a garotada para ajudar a pintar o chão com a bandeira do Brasil. Queremos organizar o máximo de casas possível aqui. Mas os moradores por si só já participam com a decoração da própria casa”, disse. Em muitas varandas, é possível ver as cores verde e amarelo decorando o portão e as janelas.

“Agora é torcer e esperar o hexa vir, até porque já tem muito tempo que não ganhamos a Copa”, disse o prefeito comunitário, na espera de ver o Brasil levantar mais uma vez a taça e poder comemorar mais uma vez juntamente com a quadra inteira. Ele pretende montar um telão para assistir aos jogos, mas, com a possibilidade de chuva, entende que pode não ser possível. “Posso colocar uma TV na minha varanda e a quadra toda vem para cá assistir o Brasil. De um jeito ou de outro nós veremos os jogos”, finalizou, com entusiasmo.

Segundo o administrador do Guará, Roberto Nobre, este é um momento de união, em prol de um bem comum, que é a promoção do futebol brasileiro, com foco na festa da torcida pelo Brasil. “O brasileiro é apaixonado por futebol e a Copa do Mundo traz esse espírito alegre e torcedor pelo nosso país. É o que pretendemos enfatizar com o concurso, estimular para que o Guará vibre com a nossa seleção em campo junto com a sua família e os seus vizinhos”, destacou.