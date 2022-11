APCEF/ADEF fatura o hepta do Brasiliense de Futsal Feminino

O treinador Guina comemorou o título regional celebrando uma temporada de bons resultados para a ADEF em 2022

O time de futsal feminino da APCEF / ADEF conquistou na noite desta terça-feira, 22, o sétimo título do Campeonato Brasiliense de Futsal. Jogando pelo empate por ter vencido o jogo de ida contra o União Barbosa por 3 x 2, o representante do Distrito Federal na Liga Futsal Feminina (LFF) empatou em 2 x 2 contra o adversário para levantar mais um troféu.

A ADEF entrou em quadra sabendo que o adversário iria procurar o placar para reverter a vantagem. Com uma defesa sólida e com boas defesas da goleira Suzan, a equipe comandada pelo treinador Lucas Fernandes, o Guina, segurou o 0 X 0 até os 15 minutos quando emm um contra ataque, a ala Laiz tabelou com a pivô Ari para fazer 1 x 0.

O segundo gol não demorou para acontecer. Ainda na primeira etapa, Vitória Costa cobrou escanteio onde a bola encontrou a artilheira Novinha que deixou o seu.

No segundo tempo a história se repetiu com o União Barbosa que tentava diminuir o placar mas esbarrava na boa colocação defensiva da ADEF. Restando quatro minutos para o fim do jogo, o treinador do União arriscou com o goleiro linha e diminuiu o placar aos 18 minutos com Silvania e empatou com Lauana.

A autora do primeiro gol da decisão, Laiz, ressaltou que o comportamento do time na primeira etapa foi exemplar e que no segundo tempo, a ansiedade acabou prejudicando a equipe.

“No primeiro tempo jogamos soltas, no segundo arriscamos bolas que não eram para ser arriscadas e demos volume de jogo para as adversárias. O importante é o título, a conquista onde coloca a ADEF no lugar onde ela deve estar”, afirmou.

O treinador Guina comemorou o título celebrando uma temporada de bons resultados para a ADEF com classificação para a fase final dos Jogos Universitários, classificação para a segunda fase na LFF e o título regional.

“Foi um ano muito bom com objetivos alcançados e o regional só veio somar com eles. Estamos classificados para a Taça Brasil no ano que vem onde teremos um ano desafiador com o calendário cheio”.