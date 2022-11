Emprego no DF: 197 oportunidades

As remunerações variam entre R$ 1.300,00 a R$ 1.758,00 mais benefícios, dependendo do cargo escolhido pelos candidatos

Nesta quarta-feira (23), as agências do trabalhador oferecem 197 vagas, em diversos cargos. Cinquenta delas são para trabalhar em área rural do Jardim Botânico. Desse total, 15 são para ser repositor em supermercado, 15 para operador de caixa, 15 para empacotador e cinco para açougueiro. Os salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 1.670,00 mais benefícios e exigem que o candidato tenha ensino médio.

Outras oportunidades estão disponíveis para trabalhar no Guará. São cinco vagas para açougueiro, 15 para operador de caixa, três para operador de empilhadeira e sete para vendedor pracista. As remunerações variam entre R$ 1.300,00 a R$ 1.758,00 mais benefícios, dependendo do cargo escolhido pelos candidatos.

Vale ressaltar, também, as cinco vagas disponibilizadas para pessoas com deficiência. São duas para vidraceiro, para trabalhar na Zona Industrial, com remuneração de R$ 2.126,43 mais benefícios, exigindo-se experiência e ensino médio completo; uma para técnico de segurança do trabalho, para trabalhar na Octogonal, com salário de R$ 2,7 mil mais benefícios, em que também exige-se experiência e ensino médio completo; e duas vagas para jardineiro, com trabalho na zona rural de Planaltina, oferecendo remuneração de 1.212,00 mais benefícios, sem necessidade de experiência prévia.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Kamila Farias, da Agência Brasília