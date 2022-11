Carro descontrolado atropela pedestre em parada de ônibus

O acidente ocorreu próximo à parada de ônibus situada no Eixinho Norte, em frente a quadra 216. A colisão envolveu dois veículos

Uma colisão entre dois veículos fez com que um deles se desgovernasse, atropelando um pedestre em uma parada de ônibus no Eixinho Norte. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena nesta terça-feira (22).

O acidente ocorreu próximo à parada de ônibus situada no Eixinho Norte, em frente a quadra 216. A colisão envolveu dois veículos: um Hyundai Creta, de cor branca, conduzido por um homem que não se feriu no acidente e um veículo VW GOL, de cor prata, conduzido por um homem de 48 anos de idade, que não necessitou de transporte para o hospital.

Uma mulher de 27 anos, que aguardava o ônibus na parada, foi atropelada pelo VW Gol após a colisão, que o fez capotar e atingir a mulher.

Ela foi atendida e transportada para IHBB por nossa equipe de paramédicos consciente e orientada, com suspeita de lesão na virilha.

Uma das faixas da via precisou ser interditada para a realização do atendimento, impactando o trânsito no local.

A cena ficou aos cuidados da PMDF.