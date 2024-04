Bia Haddad vence em Madri e volta às oitavas de um WTA 1000 após 11 meses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A paulistana Bia Haddad avançou às oitavas de final do WTA 1000 de Madrid neste sábado (27), ao vencer a norte-americana Emma Navarro por 6/4 e 6/3. Número 14 do mundo, Bia sobreviveu até as oitavas de um WTA pela última vez em maio de 2023, em Roma.

Agora, Bia irá brigar por continuar em frente na competição contra a grega Maria Sakkari, número 6 do mundo. A brasileira está invicta contra Sakkari, com três vitórias nos três confrontos até aqui. A decisão será na segunda (29), em Madri.

Neste sábado, Bia fez uma partida consistente e impediu dois break point diante da norte-americana Navarro, número 23 do ranking e que está em ascensão.

Além de Bia, outro tenista brasileiro teve um bom sábado em Madri. O cearense Thiago Monteiro, número 118 do mundo, surpreendeu o grego Stefanos Tsitsipas, sétimo do ranking e sexto cabeça de chave do Masters 1000.

Monteiro despachou o favorito com duplo 6/4 no saibro espanhol e, pela primeira vez, alcançou a terceira rodada de um Masters 1000. Na terceira rodada, ele irá duelar com o theco Jiri Lehecka, 31º do ranking da ATP.

Ao longo da carreira, o brasileiro já havia passado por outros três tenistas do top-10: Jo-Wilfried Tsonga, Holger Rune e Carlos Alcaraz, que saiu de quadra lesionado na ocasião.