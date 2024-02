Operação Sossego aborda 270 motociclistas em Ceilândia

Na noite de quarta-feira (28), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran- DF) realizou mais uma Operação Sossego, em Ceilândia, com o apoio do 8° Batalhão da Polícia Militar. Foram abordados 270 motocicletas e 11 deles estavam com o escapamento alterado.

O objetivo da ação é combater a poluição sonora e garantir a segurança viária com a intensificação da fiscalização em motocicletas, retirando de circulação as motos barulhentas e condutores com irregularidades nos veículos e na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante as abordagens foram realizados 15 testes de etilômetro, registradas duas recusas para o teste de alcoolemia e identificados dez condutores inabilitados e cinco condutores com CNHs vencidas. Além disso, 20 motos foram apreendidas, sendo uma com débitos em torno de R$ 45 mil só em multas, a maioria por excesso de velocidade.

*Com informações do Detran-DF