Cerimônia no Buriti dará posse a 40 concursados da área de previdência

Os primeiros 40 nomeados no concurso público do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF) tomarão posse na próxima segunda-feira (4), às 10h30, em solenidade no Salão Branco do Palácio do Buriti.

Do total de nomeados, são 35 analistas previdenciários, três analistas em investimentos e dois analistas em atuária. Esta é a primeira nomeação para a carreira de atividades previdenciárias, criada em 27 de outubro de 2022, com a aprovação, pela Câmara Legislativa do DF, do projeto de lei nº 1.235/2020, do Executivo.

A diretora-presidente do Iprev-DF, Raquel Galvão, reforça que a nomeação é mais uma conquista para o serviço público do DF. “A carreira previdenciária foi criada na gestão Ibaneis”, lembra. “Os novos servidores vão aprimorar os serviços prestados aos servidores ativos, inativos e pensionistas do Distrito Federal”.

O Iprev tem a missão de trabalhar para a construção de uma previdência segura e com menor impacto possível aos contribuintes. “Com o quadro de servidores reforçado, a autarquia vai avançar na gestão previdenciária do Distrito Federal, com a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial e transparência na gestão dos recursos financeiro e previdenciário”, acrescenta a gestora.

*Com informações do Iprev-DF