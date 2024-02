UnB divulga resultado de vestibular 60+

Para os aprovados, é necessário levar um documento original de identificação e o certificado de conclusão do nível médio e superior

A prova do vestibular da Universidade de Brasília (UnB) para pessoas de 60 anos ou mais foi feita no dia 28 de janeiro. O resultado já está disponível no site da UnB.

O período de inscrições vai do dia 1º até o dia 8 de março. As aulas do primeiro semestre deste ano já se iniciam em 18 de março.

A UnB ofertou 136 vagas em 37 cursos de graduação presenciais espalhados pelos quatros campus da Universidade, na Asa Norte, Ceilândia, Gama e Planaltina.