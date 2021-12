GDF capacita mulheres em recuperação da dependência química

A iniciativa é executada com recursos de emenda parlamentar distrital e atenderá 40 mulheres da instituição Maria de Magdala

Na quinta-feira (16), a a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) e a instituição Salve a Si Casa Maria de Magdala lançaram o projeto Empoderamento Feminino. O programa oferece capacitação profissional a mulheres em recuperação da dependência química.

O projeto vai oferecer cursos de capacitação na área de beleza e bem-estar a mulheres dependentes químicas que estejam em fase final do tratamento de recuperação, com o intuito de proporcionar a elas reintegração no mercado de trabalho. As aulas começam em janeiro.

“Quando cheguei à Casa de Magdala, estava no fundo do poço, mas tive oportunidade de me reencontrar. Hoje, estou totalmente reintegrada na sociedade, reestruturando minha vida e a relação com meu filho”, conta Rachel, que viveu 30 anos de dependência química.

“Esse curso é muito importante porque geralmente quem está na adicção ativa não tem uma profissão. Então, vai ajudar a me sentir útil na sociedade”, completa. A ideia é que essas mulheres saiam da instituição prontas para atuar com cabelo, unhas, maquiagem e design de sobrancelhas.

Segundo a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, o aperfeiçoamento de habilidades profissionais e o empoderamento feminino são ferramentas importantes na rotina pós-tratamento e contribuem efetivamente para o desenvolvimento de uma nova vida.

“Queremos oferecer a essas mulheres a autonomia financeira, o exercício da cidadania, o sentimento de pertencimento social e a oportunidade de dar um novo significado a suas histórias”, acrescenta a secretária.

Uma grande oportunidade

A acolhida Genísia Rodrigues, 32 anos, está ansiosa pela oportunidade. “Vou ter um emprego, depois de passar por esse curso de aperfeiçoamento. É uma oportunidade muito grande pra gente, que achava que não tinha mais nada na vida”, avalia.

Mais do que a capacitação profissional, o projeto vai estimular essas mulheres a sonharem com um futuro melhor. “Descobri uma nova maneira de viver. Quando terminar meu tratamento, meu filho vai ganhar uma mãe, meus pais vão ganhar uma filha e a sociedade vai ganhar uma cidadã”, planeja Genísia.

O projeto é financiado com recursos de uma emenda distrital no valor de R$ 100 mil. Segundo o presidente da ONG Salve a Si Casa Maria de Magdala, Henrique França, a parceria do Executivo, Legislativo e sociedade civil ajudam a tornar o DF um local cada vez melhor. “Essa parceria é muito importante e proporciona ao governo a chance de estar mais próximo da comunidade”, acrescenta.

Enfrentamento às drogas

A Sejus conta em sua estrutura com a Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas (Subed), que atua em três eixos: prevenção, acolhimento e reinserção social.

Uma das ações da pasta é a oferta de tratamento para a dependência química, por meio de convênios com 12 comunidades terapêuticas (duas femininas), onde são disponibilizadas 330 vagas mensais para atendimento a dependentes químicos. Também são realizadas ações de prevenção ao uso de drogas, principalmente com palestras nas escolas do DF.

Em relação à reinserção social, a pasta atua em parceria com outras instituições para oferecer projetos de qualificação profissional e de acompanhamento pós-tratamento, como o Empoderamento Feminino: Estação da Beleza e Bem-estar, que oferta 40 vagas em cursos profissionalizantes.

Todas essas ações estão reunidas no programa Acolhe DF, que já realizou quase 10 mil atendimentos em seis meses desde o seu lançamento.

Com informações da Agência Brasília