Dupla é presa por roubo no Park Way

Nesta sexta-feira (17), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu dois homens acusados de roubo em uma residência localizada no Park Way. O terceiro envolvido encontra-se foragido.

De acordo com a PCDF, a casa roubada é do chefe de gabinete da presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O crime ocorreu em 25 de outubro de 2020.

A família ficou em poder dos três homens durante algumas horas no período da manhã. O grupo, que portava duas armas longas, tipo caseiras, foram agressivos com as vítimas. Televisões, dólares, alimentos, relógios e um veículo foram subtraídos.

Após algumas medidas judiciais e investigações, os três homens foram identificados. Uma das armas foi apreendida e reconhecida pelas vítimas. Todos são residentes em Luziânia (GO). Um dos envolvidos já era fugitivo do DF e estava condenado há mais de 40 anos por crimes patrimoniais.

Os homens escolhiam as casas aleatoriamente, desde que o acesso pelo mato fosse facilitado. Conforme as investigações, o grupo chegava no local um dia antes, dormia na mata e fazia um buraco no muro durante a madrugada.

Em seguida, os moradores eram rendidos ao amanhecer. O trio era especialista neste tipo de crime. Segundo a coordenação, os acusados são responsáveis por outros roubos na mesma localidade. As investigações prosseguem com o objetivo de localizar o terceiro autor.