Estádio Mané Garrincha vai se chamar Arena BRB

O Estádio Mané Garrincha, um dos principais símbolos de Brasília, terá o nome de Arena BRB durante a temporada de 2022 a 2024. A partir de janeiro a marca do principal banco do Distrito Federal vai dar nome ao local.

A prática de naming rights – ou direito de nome, em português – é mundial e envolve grandes marcas e espaços. Contribui para retorno de imagem de forma ampla, e está em linha com a estratégia de expansão do BRB. O Estádio Nacional Mané Garrincha figura entre os cinco maiores da América Latina.

A ação permite aos clientes experiências diferenciadas e acesso aos principais eventos esportivos e culturais que, por sua vez, fomentam a economia, permitem geração de emprego e renda e colocam Brasília no circuito nacional dos grandes eventos.

“O BRB sempre associou sua história à de Brasília e dos brasilienses. Em meio ao nosso processo de crescimento, o compromisso é reforçar essa identidade e ligação com as origens, trazendo retorno para a nossa cidade”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Como Banco de Brasília, o BRB tem exercido um papel muito além de banco tradicional, com foco no desenvolvimento econômico, social e humano do Distrito Federal. Nos últimos dois anos, operacionalizou os principais programas sociais do GDF e lançou em 2020 e 2021, respectivamente, o Supera-DF e o Acredita-DF, que ajudaram a minimizar os impactos financeiros da pandemia da covid-19, movimentando mais de R$ 8 bilhões e atendendo mais de 155 mil clientes (entre pessoas físicas e jurídicas). Recentemente, o BRB lançou o Avança-DF, novo programa de estímulo à economia para um cenário de retomada pós-pandemia.

Também se consolidou como líder no crédito imobiliário no Distrito Federal e sexto maior do País. A base de clientes cresceu significativamente e saltou de pouco mais de 700 mil clientes (dezembro de 2018) para mais de 3,2 milhões, considerando o Nação BRB FLA, banco digital lançado em parceria com o Flamengo e já presente em 5.044 municípios, 39 países e em todos os continentes.

Além de assumir o naming rights do Mané Garrincha, o BRB também está à frente de outros símbolos de Brasília, como a Torre de TV e o Autódromo Internacional Nelson Piquet.