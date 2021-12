‘Trabalhamos com a dor’, diz Mayara Rocha sobre assistência social

A secretária disse ainda que a capital federal é referência na assistência social

Guilherme Gomes e Vitor Mendonça

Na manhã desta sexta-feira (17), o Governo do Distrito Federal (GDF) nomeou 170 novos servidores que atuarão na Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES). O evento contou com a participação do governador Ibaneis Rocha e a Secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama, Mayara Noronha Rocha. A chefe da pasta social fez um apelo aos nomeados sobre o importante trabalho que será desempenhado. “Trabalhar na assistência social não é fácil. Trabalhamos com a dor. Temos que ter cuidado nos atendimentos”, disse Mayara.

A secretária disse ainda que a capital federal é referência na assistência social. “O objetivo é atingir as pessoas que não conseguem atendimento social. Pensando nessas pessoas é o que os servidores entrarão para somar […] O CNJ já elencou o DF como o estado que mais se destacou no atendimento a pessoas em situação de rua”, afirmou Mayara Noronha Rocha.

Presente no evento, o governador Ibaneis Rocha (MDB) falou sobre o planejamento da gestão, com obras e entregas. O mandatário destacou ainda que a parte social não pode ser esquecida. “Temos que colocar a cidade no rumo, refazer a moral do brasiliense, com obras, reformas de escolas, UPAs, UBSs, mas não podemos esquecer do social […] conhecemos a necessidade das pessoas de serem atendidas. Além de dar oportunidade aos servidores, precisamos do olhar lá na ponta, da mão do governo para tirar o povo da miséria”, disse.

Sanção dos projetos de Lei do Plano DF Social, Prato Cheio e Cartão Gás

O evento no Palácio do Buriti também serviu para o governador Ibaneis sancionar os projetos de lei que instituem o Plano DF Social e os programas Prato Cheio e Cartão Gás.

“Convertemos programas que pra muitos poderia ser temporário em definitivos […] não dava pra imaginar que tínhamos tanta gente em carência”, afirmou Ibaneis Rocha.

DF Social

O novo benefício de transferência de renda do Distrito Federal, que tem como foco a superação da pobreza. O programa consiste na concessão de auxílio financeiro de R$ 150 por mês a cerca de 70 mil famílias.

Para receber o novo benefício é preciso estar inscrito no Cadastro Único e ter renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo.

Serão considerados casos prioritários as famílias beneficiárias do antigo Programa DF Sem Miséria que, mesmo com o aumento de renda com o Auxílio Brasil, não atingiram renda familiar per capita mensal de R$ 140; famílias monoparentais chefiadas por mulheres com crianças de até 6 anos; famílias com crianças de até 6 anos, ou com pessoas com deficiência ou idosas; estar em situação de rua, nesta ordem.

Cartão Prato Cheio

Este programa foi criado no início da pandemia de Covid-19 para substituir a entrega de cestas básicas in natura, que passaram a ser levadas em domicílio apenas em caráter emergencial. Para solicitar o benefício, é preciso agendar atendimento em alguma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), pelo site da Sedes ou pelo telefone 156, opção 1.

Têm direito ao benefício cidadãos que, com renda familiar igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa, se encontrem em situação de insegurança alimentar e sejam moradores do DF, com a devida inscrição no Cadastro Único ou no Sistema Integrado de Desenvolvimento da Sedes.

Cartão Gás

O auxílio consiste na concessão de auxílio financeiro, em parcelas bimestrais no valor de R$ 100. A verba deve ser usada exclusivamente para a aquisição de botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo.

Os requisitos para recebimento do auxílio são estar inscrito no Cadastro Único, ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ter declarado comprometimento de renda com a aquisição do GPL 13 kg, residir no Distrito Federal e ter idade igual ou superior a 16 anos.