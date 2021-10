Neoenergia distribui até R$ 40 mil em prêmios

Campanha da Neoenergia Brasília irá sortear até R$40 mil em prêmios para os consumidores que mantiverem as contas em dia

Começou nessa segunda-feira (4), a primeira edição do ‘Energia para Recomeçar’, campanha da Neoenergia Brasília que irá sortear até R$40 mil em prêmios para os consumidores que mantiverem as contas em dia A iniciativa é válida para todos os clientes com as contas em dia no Distrito Federal.

“A Neoenergia Brasília busca soluções que se adequem melhor a condição de cada cliente, sempre mantendo o consumidor no centro do negócio, de modo a melhor atender a sua necessidade. Assim, criamos alternativas que ajudam os clientes a manterem as suas faturas em dia”, afirma o diretor-superintendente de Relacionamento com Clientes da Neoenergia Brasília, Gustavo Alvares.

Para participar, é bem simples. Todos os clientes que estiverem com o pagamento das contas de luz em dia podem acessar o site www.energiapararecomecar.com.br e efetuar o cadastro. Outra opção para se cadastrar é por meio do WhatsApp da Conta Zap, empresa parceira da Neoenergia na promoção. Para isso, é só enviar mensagem para o número (11) 4502-4494 ou apontar o celular para o QR-Code presente nas peças promocionais da campanha, que o usuário é redirecionado automaticamente para o cadastro.

Ao todo, os cerca de 1,1 milhão de clientes da Neoenergia Brasília podem concorrer com até dois números da sorte – um pelo cadastro na campanha e um pela adimplência. É importante destacar que, caso o cliente sorteado não esteja adimplente, ele automaticamente perde o direito ao prêmio.

Os clientes premiados serão os que tiverem seus números sorteados pela Loteria Federal em cada um dos seis meses da campanha, de acordo com o regulamento disponível no site. Serão prêmios de 1 mil, 2 mil e 3 mil, com três ganhadores a cada mês. No sexto mês, o sorteio final será no valor de R$10 mil. Os valores poderão ser acessados pelos ganhadores por meio de uma conta digital, criada em parceria com a Conta Zap.

“Com o lançamento da primeira edição do Energia para Recomeçar, a Neoenergia Brasília se destaca ao premiar os clientes que possuem uma relação de adimplência junto a companhia. Assim, melhoramos a experiência e jornada do consumidor, aprimorando o relacionamento com os nossos clientes”, afirma a gerente de Arrecadação Corporativa da Neoenergia, Rosane Patarra.

CANAIS DE ATENDIMENTO NEOENERGIA BRASÍLIA –Os canais de atendimento ao cliente da Neoenergia Brasília estão preparados para passar orientações e registrar os serviços da distribuidora. Por esses meios, os consumidores também podem consultar quais são os postos de atendimento.

• WhatsApp (61) 3465-9318

• Aplicativo para smartphones “Neoenergia Brasília”

• Site www.neoenergiabrasilia.com.br

• Atendimento via redes sociais (enviar mensagem privada para @neoenergiabsb no Instagram, Facebook e Twitter)

• Relacionamento com clientes: 116

PÍLULA DE SEGURANÇA NEOENERGIA BRASÍLIA – Cuidado ao utilizar escadas, principalmente nas áreas externas. Antes de apoiá-las, observe se está distante da rede elétrica e sempre a utilize com a ajuda de outra pessoa para segurar e ser seu guardião, caso se desequilibre.

WHATSAPP NEOENERGIA BRASÍLIA – Confira o novo canal de atendimento disponibilizado pela Neoenergia Brasília. Agora você pode utilizar o WhatsApp para solicitar segunda via de conta, solicitar religação, informar falta de energia, reportar acidentes com a rede elétrica, entre outros. Basta enviar uma mensagem via aplicativo para 61. 3465-9318 que a gente resolve para você.