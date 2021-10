Moradores de Santa Maria fecham trânsito no Catetinho

Grupo protesta contra as derrubadas do GDF na AC 404

Moradores de Santa Maria fecharam o trânsito na Epia Sul, na altura do Catetinho, na manhã desta terça-feira (5). Antes de 6h, um grupo queimou pneus na via, impedindo os veículos de seguir sentido Plano Piloto.

O protesto é contra as derrubadas que a Secretaria DF Legal realizou na AC 404 na semana passada, deixando a população sem moradia. Vídeos divulgados pela pasta mostram os moradores tentando evitar a ação dos tratores para não perder as casas:

O bloqueio no trânsito prejudicou quem sai de Gama, Santa Maria e Entorno Sul (Luziânia, Valparaíso, Novo Gama e Cidade Ocidental). Alguns motoristas optaram pela via DF-001. Contudo, os manifestantes na Epia Sul liberaram a via por volta de 7h.

O DF Legal afirma que a área onde as casas estavam construídas é de propriedade da Secretaria de Educação e, por isso, será desocupada. Quanto à realocação dos moradores, a pasta afirma que a responsabilidade é do Governo do Distrito Federal e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab).