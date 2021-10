Localidades de Vicente Pires sem energia nesta terça (5)

Nesta terça-feira (5), localidades pontuais da Colônia Agrícola Samambaia recebem os colaboradores da Neoenergia Brasília para realização de melhorias na rede elétrica que asseguram o fornecimento de energia de qualidade aos moradores

Nesta terça-feira (5), a Neoenergia Brasília terá que interromper temporariamente a energia para os clientes que moram em Vicente Pires (chácaras de 126 a 128 da Colônia Agrícola Samambaia).

A interrupção no fornecimento de energia é para a realização de serviços de manutenção preventiva. Para que os técnicos possam executar os serviços com a integridade física preservada, será necessário a pausa no fornecimento de energia.

Veja os horários e quais serviços serão proporcionados à população.

TERÇA-FEIRA, 05 DE OUTUBRO DE 2021.

VICENTE PIRES

Horário:,09h às 16h

Local: Colônia Agrícola Samambaia: Chácaras de 126 a 128.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de cabos.

Atenção: Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Fique atento: A Neoenergia Brasília realiza manutenções diariamente nas redes elétricas, sem a necessidade de interromper o fornecimento de energia aos clientes, mas, por questões de segurança, ocasionalmente existem casos em que é necessário realizar o desligamento programado. Quando isso ocorre, a empresa avisa antecipadamente os clientes que serão afetados.

Em caso de falta de energia, a concessionária orienta que o cliente registre ocorrência, preferencialmente, pelos canais virtuais disponíveis à população. Em caso de urgência, ligue para o 116 e relate o ocorrido. Caso esteja fora de Brasília, pode utilizar gratuitamente o seguinte número para contato: 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.

PÍLULA DE SEGURANÇA NEOENERGIA BRASÍLIA – Não use cerol ou linha chilena. Além do risco de ferir ou mesmo matar, esses fios costumam cortar os cabos de energia, podendo deixar dezenas de famílias sem energia.