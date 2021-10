Jovem dá tiros no meio da rua e é preso em Planaltina

Os vizinhos ouviram o barulho de tiro e denunciaram o caso à PM

Na noite de segunda-feira (4), a Policia Militar do DF prendeu um jovem, de 21 anos, suspeito de dar tiros no meio da rua no Arapoanga, em Planaltina.

Os vizinhos ouviram o barulho de tiro e denunciaram o caso à PM. Os policiais do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34) foram ao local e encontraram o jovem com um revólver carregado com seis cartuchos de munição.

O rapaz disse que estava apenas guardando a arma para outra pessoa e teria que pagar por ela. Mas, como não possuía posse nem porte do armamento, foi detido em flagrante.

Ele foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia, em Planaltina.

Com informações da PMDF