Na Hora de Sobradinho será reformado a partir de terça-feira (16)

Esta será a terceira unidade totalmente revitalizada em 2021; A unidade Brazlândia reabrirá em dezembro

A unidade do Na Hora em Sobradinho, administrada pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), será fechada temporariamente para reforma a partir da próxima terça-feira (16). O local vai receber instalações mais modernas, tecnológicas, confortáveis e seguras para servidores, colaboradores e usuários.

“Essa é a nossa terceira grande reforma nas unidades do Na Hora. A primeira, na Rodoviária do Plano Piloto, entregamos em outubro. Já a segunda, em Brazlândia, tem previsão de entrega para dezembro. O nosso objetivo é revitalizar completamente todos os espaços do Na Hora até o final de 2022”, explica a secretária da Sejus, Marcela Passamani.

A obra tem duração prevista de 60 dias. No entanto, a população não ficará sem atendimento durante este período. A partir do dia 18 de novembro, a unidade vai funcionar temporariamente no prédio do Centro Olímpico e Paralímpico de Sobradinho, localizado na Quadra 02, Setor Esportivo, Área Especial 1-5.

O horário de funcionamento seguirá das 7h30 às 19h, de segunda a sexta-feira. Além disso, as equipes de trabalho também estão reforçadas com mais servidores para não prejudicar o atendimento. Vale destacar, ainda, que grande parte dos serviços antes realizados presencialmente agora são disponibilizados de forma on-line e podem ser acessados pelo próprio usuário no site do órgão.

Atualmente, o Na Hora Sobradinho conta com a presença de nove órgãos parceiros atuantes:

• CORREIOS – Companhia Brasileira de Correios e Telégrafos

• DETRAN – Departamento de Trânsito do Distrito Federal

• DPDF – Defensoria Pública do Distrito Federal

• MTP – Ministério do Trabalho e Previdência

• Neoenergia

• PCDF – Instituto de Identificação

• PROCON – Instituto de Defesa do Consumidor

• SEDES – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

• SEEC – Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

A unidade também conta com Terminais de Autoatendimento, que facilitam o acesso do cidadão aos serviços públicos digitais e agendamento para atendimento presencial.