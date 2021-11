IPCA: Inflação no DF sobe 1,25% em outubro

No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA no DF foi de 9,3%, porém segue inferior à média nacional, que está em 10,67%

Por Luciana Costa

No Distrito Federal, a inflação subiu em 1,25% em outubro, maior variação do mês desde 2002 segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). No acumulado dos últimos 12 meses, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no DF foi de 9,3%, porém segue inferior à média nacional, que está em 10,67%.

O índice de difusão em 64% significa que a inflação cresceu bastante na economia distrital, além de se manter persistente, o que pode dificultar o controle da inflação nos próximos meses.

Levantamento feito Companhia de Planejamento do DF (Codeplan) e das Centrais de Abastecimento (Ceasa) revelou uma alta de preços na capital, principalmente, nos setores de transportes, alimentação e bebidas, que registraram as maiores variações de preços, porém, diferentemente do mês anterior, o setor de habitação constou uma variação negativa em outubro.

A inflação brasileira também pode ser medida pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC), que leva em consideração o consumo de famílias de baixa renda de até cinco salários-mínimos. No DF, o INPC aumentou para 1,1%, inferior à média nacional de 1,20%.

Em análise conforme a renda familiar (os de menor renda, os de renda média baixa, média alta e alta renda), a Codeplan mostrou que a percepção da alta dos preços para os ricos, com o IPCA equivalente a 1,45% para as famílias de alta renda e de 0,99% para as de baixa renda, que sentiram menos em relação aos demais. Para o grupo de média renda ficou em 1,09% e, para o grupo subsequente, as famílias de média alta tiveram alta de 1,16%.