Ibaneis entrega medalhas a autoridades do DF

“Essa medalha significa muito, porque é entregue de coração”, disse Ibaneis Rocha

Elisa Costa e Guilherme Gomes

Aconteceu na manha dessa quarta-feira (10), a solenidade de outorga da Medalha Mérito da Procuradoria-Geral da República, no Salão Branco do Palácio do Buriti. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou da cerimônia e prestigiou os agraciados.

“Quero dizer que me deixou muito feliz a lista de nome dos agraciados. Quando vejo pessoas desse nível, fico feliz pela escolha feita. Essa medalha significa muito, porque é entregue de coração”, disse Ibaneis Rocha.

O evento contou com a participação do quinteto de metais da Polícia Militar do DF que tocou o hino nacional Brasileiro. Estavam presentes a secretaria de Justiça, Marcela Passamani, a secretaria da Mulher, Ericka Filippelli, a primeira-dama Mayara Rocha, o secretário de governo José Humberto, representantes da Casa Civil (Gustavo Rocha) e da PGDF como o procurador geral adjunto Carlos Valença Diniz.

Também presente na cerimônia, a Procuradora-geral do DF, Ludmila Galvão, destacou o papel importante dos agraciados para o recebimento do mérito. “Nossos homenageados exerceram função relevante pública na condição de servidores do estado […] Contribuíram para assegurar o exercício de direitos, a liberdade, a segurança e o desenvolvimento […] ajudaram na construção de um Distrito Federal melhor alinhado com os objetivos da Procuradoria-geral”, afirmou Ludmila.

Procuradora-geral do DF, Ludmila Galvão. Foto: Elisa Costa/Jornal de Brasília

Ludmila Galvão registrou solidariedade aos familiares de dois agraciados que faleceram em decorrência da pandemia de Covid-19, o desembargador Jorge Leite e a servidora da procuradoria Bete Magalhães. “Os falecidos nos brindaram com os serviços em prol do DF. Buscaram a concretização dos valores fundamentais da cidade como a preservação da autonomia e dignidade da pessoa humana”, disse a procuradora.

Medalha Mérito

De acordo com a Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), a Medalha Mérito foi instituída com a finalidade de galardoar seus próprios membros, pelos relevantes e excepcionais serviços prestados no âmbito nacional ou internacional, à Procuradoria, à Advocacia Pública ou à sociedade civil do DF.

A Medalha Mérito também pode ser concedida a autoridades, profissionais e instituições, civis ou militares, demonstrando-lhes especial apreço, reconhecimento e gratidão.

Confira a lista dos agraciados

Rodrigo Otavio Soares Pacheco

Presidente do Senado Federal

Arthur César Pereira de Lira

Presidente da Câmara dos Deputados

Luiz Fux

Ministro Presidente do STF

Luiz Edson Fachin

Ministro Vice-Presidente do TSE

Jorge Mussi

Ministro Vice-Presidente do STJ

Gilmar Ferreira Mendes

Ministro do STF

Maria Thereza Rocha de Assis Moura

Corregedora Nacional de Justiça

Fátima Nancy Andrighi

Ministra do STJ

Antônio Herman Benjamin

Ministro do STJ

Mauro Luiz Campbell Marques

Ministro do STJ

Benedito Gonçalves

Ministro do STJ

Sebastião Alves dos Reis Júnior

Ministro do STJ

I’talo Fioravanti Sabo Mendes

Desembargador Presidente do TRF1

João Batista Moreira

Desembargador do TRF1

Ney de Barros Bello Filho

Desembargador do TRF1

Daniele Maranhão Costa

Desembargadora do TRF1

Carlos Fernando Mathias de Souza

Desembargador do TRF1 – aposentado

Daniela Rodrigues Teixeira

Conselheira Federal da OAB

Rodrigo Germano Delmasso Martins

Vice-Presidente da CLDF

Robério Bandeira de Negreiros Filho

Segundo-Secretário da CLDF

Reginaldo Rocha Sardinha

Terceiro-Secretário da CLDF

George Lopes Leite

Desembargador do TJDFT – in memorian

Sérgio Xavier de Souza Rocha

Desembargador do TJDFT

Sebastião Coelho da Silva

Desembargador do TJDFT

Maria de Lourdes Abreu

Desembargadora do TJDFT

Álvaro Luis de Araújo Sales Ciarlini

Desembargador do TJDFT

Renato Gustavo Alves Coelho

Desembargador do TRE – DF

Marcos Felipe Pinheiro Lima

Procurador-Geral do MPC – DF

Caroline Santos Lima

Juíza de Direito do TJDFT

Mayara Noronha Rocha

Secretária de Estado de SEDES/DF

Marcela Meira Passamani

Secretária de Estado de SEJUS/DF

Ericka Siqueira Nogueira Filippelli

Secretária de Estado da Mulher do DF

Mateus Leandro de Oliveira

Secretário de Estado de SEDUH/DF

Rodrigo Frantz Becker

Consultor Jurídico do DF

Vicente Martins Prata Braga

Presidente da ANAPE

Ana Virgínia Christofoli

Procuradora-Corregedora da PGDF

Idenilson Lima da Silva

Procurador-Geral Adjunto do Contencioso da PGDF

Sarah Guimarães de Matos

Procuradora-Geral Adjunta do Consultivo da PGDF

Aref Assreuy Júnior

Subprocurador do Distrito Federal – Aposentado

Izabela Frota Melo

Subprocuradora-Geral do DF

Luis Augusto Scandiuzzi

Subprocurador-Geral do DF

Zélio Maia da Rocha

Subprocurador-Geral do DF

Renata Marinho O’Reilly Lima

Procuradora do DF– QE

Lucas Terto Ferreira Vieira

Procurador do DF

Elizabete Magalhães

Servidora Pública da PGDF – in memorian

Telma Simone Nonato e Silva

Servidora Pública da PGDF

Júlio Cezar Peixoto de Magalhães

Servidor Público da PGDF

Marcelo Raso de Paiva

Servidor Público da PGDF

Jordana Cavalcante Barros

Servidora Pública da PGDF

Riane de Oliveira Torres Santos

Servidora Pública da PGDF