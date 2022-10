Planetário terá oficina e aula para a garotada no Dia das Crianças

Os inscritos ainda poderão participar de uma competição de perguntas e respostas para ganhar um carro foguete de papelão

Uma programação especial foi preparada para o Dia das Crianças, nesta quarta-feira (12), no Planetário de Brasília. Com aula, oficina e uma competição de perguntas e respostas, a animação é garantida para o público de 6 a 14 anos. O Clube de Astronomia estará no local fazendo observações do sol e tirando as dúvidas da criançada sobre telescópios. As inscrições podem ser feitas na bilheteria do Planetário.

A partir das 9h30, será realizada a oficina Pintando os Planetas, com 20 vagas, e faixa etária de 6 a 8 anos. Às 10h15, começa uma aula para pais e filhos sobre o uso do programa Stellarium e do Gnômon para acompanhar o movimento do sol. Para essa atividade, serão disponibilizadas 20 vagas para crianças de 10 a 14 anos, acompanhadas por um adulto.

Ao longo da manhã, as crianças ainda poderão participar de uma competição de perguntas e respostas para ganhar um carro foguete de papelão. No período da tarde, serão repetidas a oficina Pintando os Planetas e a aula sobre o Stellarium e o Gnômon, seguindo a mesma dinâmica da manhã. O horário da oficina será 14h30 e o da, 15h15min.

Mais informações pelos telefones: (61) 98312-6263 e (61) 99257-2607 (Mirela) ou pelo e-mail: [email protected] gmail.com.

Com informações da Agência Brasília