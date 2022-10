Ibaneis realiza mudanças na Seplag e PMDF

As mudanças foram feitas na Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplag-DF) e também na Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário

Foi publicada diversas trocas de cargos na Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplag-DF). Maurilio de Moura Lima Rocha, que ocupava o cargo de secretário executivo, foi exonerado. Sadi Peres Martins foi nomeado para responder interinamente, sem acumular vencimentos e sem prejuízos de suas atribuições, pelo cargo de secretário executivo.

Gilberto Alves Maranhão Bezerra, que ocupava o cargo de chefe de gabinete, também foi exonerado. Luciana Abdalla Novanta Saenger, que era chefe da assessora jurídica legislativa, vai responder interinamente, sem acumular vencimentos e sem prejuízo de suas atribuições.

Também foram feitas mudanças na subsecretaria. Alexandre Oliveira de Carvalho, que era o subsecretário, foi exonerado, e Daniel Izaias de Carvalho foi nomeado para o cargo.

Ricardo Mendes Villafane Gomes, que era o subsecretário de Patrimônio Imobiliário, foi exonerado, e Rosana Mendes Moreno, que era assessora especial da mesma subsecretaria, responderá interinamente pelo cargo.

PMDF

As mudanças na Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram realizadas para ocupação de diferentes cargos. Edvã de Oliveira Sousa foi exonerado do cargo de subcomandante-geral por estar sendo nomeado para outro posto.

Klepter Rosa, que era chefe do Estado-Maior, do Comando-Geral da PMDF, foi exonerado para exercer o cargo de sub-comandante-geral.

Já Bilmar Ângelis de Almeida Ferreira ocuparáo cargo que era de Klepter, e foi nomeado para ser o novo chefe do Estado-Maior, do Comando-Geral da PMDF.