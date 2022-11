Inscrições para formador da Eape são prorrogadas

Os candidatos precisam ter cinco anos de atuação comprovada na rede pública e/ou privada de ensino do DF

Servidores da rede pública de ensino do Distrito Federal têm mais uma oportunidade de participar do processo seletivo para formador da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape). Inicialmente previstas para terminar no dia 4, as inscrições foram prorrogadas até sexta-feira (11).

São 100 vagas imediatas para formador e outras 125 para formação de cadastro de reserva. Os candidatos precisam ter cinco anos de atuação comprovada na rede pública e/ou privada de ensino do DF.

A primeira etapa consiste no envio do formulário de inscrição por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme cronograma estabelecido no edital disponível no site da Eape.

Na segunda etapa, os candidatos deverão fazer uma apresentação oral, online (por meio da plataforma Zoom), sobre o plano de ciclo/percurso. Essa atividade está programada para 1º e 2 de dezembro.

O resultado da segunda etapa será publicado em 5/12. Já o resultado final, em ordem classificatória, será divulgado no portal da Eape, em 9 de dezembro, após as 18h.

As informações são da Agência Brasília