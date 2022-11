Criminosos que atacaram agência bancária de Samambaia são identificados

A agência do Banco Bradesco de Samambaia foi invadida pelos criminosos que usaram artefato explosivo artesanal

Nesta segunda-feira (7), os cinco criminosos envolvidos no ataque à agência do Banco Bradesco de Samambaia, ocorrido no dia 11 de agosto, foram identificados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A agência, localizada na QS 406, conjunto B, lote 1 de Samambaia/DF foi invadida pelos criminosos que usaram artefato explosivo artesanal, do tipo “metalon” na tentativa de pegar dinheiro de dois caixas eletrônicos.

De acordo com a apuração, os criminosos utilizaram um carro VW/Polo, de cor branca. O veículo foi

parado na frente da agência e quatro pessoas desembarcaram do carro. Logo após, um dos indivíduos

destruiu a porta de vidro da agência e outros dois homens entraram no banco. Com alavancas de ferro, eles acertaram os dois caixas eletrônicos.

Em seguida, os criminosos suspeitaram da aproximação da polícia e fugiram do local, abandonando uma mochila com artefatos explosivos dentro da agência bancária.

Os cinco envolvidos foram indiciados por furto tentado com emprego de artefato explosivo. Todos eles possuem antecedentes criminais. O motorista do veículo, já havia feito um furto qualificado, por exemplo. Os demais já se envolveram com tráfico de drogas, roubo e porte de arma de fogo de uso restrito.

Um dos participantes identificados está em liberdade provisória pela prática de roubo e outro em prisão domiciliar, devido ao envolvimento em dois assaltos.

A investigação segue agora para apreciação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT).