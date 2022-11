Após mulher passar mal, Ibaneis promete melhorias no CRAS

Ele pediu agilidade na contratação do Banco Regional de Brasília para a arrecadação de documentos e prometeu o rápido atendimento das famílias

Nesta segunda-feira (7), o governador do Distrito federal, Ibaneis Rocha (MDB), pediu desculpas, por meio de um vídeo institucional, à família da mulher que passou mal em uma fila no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Paranoá. No mesmo vídeo, o mandatário prometeu ampliar os atendimentos nos CRAS para agilizar os serviços.

Ibaneis afirmou que pediu agilidade na contratação do Banco Regional de Brasília (BRB) para a arrecadação de documentações e o rápido atendimento das famílias. A ideia é acabar definitivamente com as filas no Distrito Federal. “Nós vamos cuidar de vocês. Eu peço desculpas à família e peço desculpas à população.”

A mulher que passou mal na fila, a senhora J. S. S. de 47 anos, foi atendida no local. Ela se queixava de formigamento, dor de cabeça e náuseas. A paciente foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do DF (Samu) e transportada para UPA do Paranoá.