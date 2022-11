Exército pede auxílio do GDF para ordenar bolsonaristas

Bolsonaristas pedem que as Forças Armadas tomem o poder ou que ocorra uma “intervenção federal” para que Bolsonaro continue no poder

O Exército brasileiro solicitou, nesta segunda-feira (07), o auxílio do Governo do Distrito Federal (GDF) para “manter a ordem” na área do Quartel Geral (QG). Desde a última semana, apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) estão no local realizando manifestações contra o resultado das eleições.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, o Comando Militar do Planalto (CMP) pediu ajuda ao governo local para a “organização do trânsito nas proximidades do Setor Militar Urbano (SMU), organização dos espaços e a segurança no perímetro”.

Insatisfeitos com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), bolsonaristas pedem que as Forças Armadas tomem o poder ou que ocorra uma “intervenção federal” para que Bolsonaro continue no poder. Lula ganhou as eleições com 50,9% dos votos válidos no último dia 30.

No ofício encaminhado, o Exército pede que, se possível, a Secretaria de Segurança Pública não autorize mais a entrada de carros de som entrem no local. O CMP ainda pediu para que o Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal) atue para o controle de ambulantes e barracas.

Por fim, o comando ainda pede para que o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) limpe o local e que o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) organize o trânsito.