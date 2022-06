Ibaneis sinaliza quarta dose para mais de 50 anos

Por meio da rede social, Twitter, o governador do DF, Ibaneis Rocha, anunciou que irá liberar a quarta dose para pessoas com mais de 50 anos

Por meio da rede social, Twitter, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que irá liberar a quarta dose para os brasilienses com 50 anos ou mais.

Além desse grupo, servidores da saúde também estão autorizados a procurar os postos de vacinação. A vacinação terá início nesta sexta-feira (03). Os pontos de vacinação ainda não foram divulgados.

Atualmente, 2.511.610 brasilienses tomaram a primeira dose, 2.400.235 tomaram a segunda dose ou a dose única, 1.232.016 tomaram a de reforço ou adicional e 133.241 a quarta dose.

Ao menos sete estados já iniciaram a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 no público geral. A campanha já está acontecendo nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e Mato Grosso.