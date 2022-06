Ibaneis Rocha participa de café da manha com a Codese no Sinduscon

Governador Ibaneis Rocha participou de um café da manhã com diretoria, mantenedores e voluntários da Codese, no auditório do Sinduscon — DF

Na manhã desta quarta-feira, 1°, o governador Ibaneis Rocha participou de um café da manhã com diretoria, mantenedores e voluntários das Câmaras Técnicas do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do DF, Codese, no auditório do Sinduscon — DF.

A Codese tem como objetivo central é participar ativamente do planejamento econômico sustentável de Brasília e Entorno, a curto, médio e longo prazo.

Em discurso o governador afirmou que o trabalho realizado pela Codese é importantíssimo para o Distrito Federal, e que o conselho participou do aprimoramento de seu plano de governo para as eleições de 2018.

Ibaneis também diz que o sucesso obtido nas realizações de seu governo é por conta da sintonia que o governo tem com o conselho, ao longo dos 3 anos e 6 meses de mandato.

A parceria tem auxiliado em diversas pautas do governo, como no avanço da regularização das terras rurais, na possibilidade de novos empreendimentos, principalmente na agricultura, e na queda do desemprego.

Ibaneis argumenta que todos os candidatos ao governo do DF deveriam se inteirar das atividades do trabalho de Codese, para que a realização dos planos de governos sejam feitas a partir das ideias colocadas nas reuniões.