Ceilândia tem shows de rock gratuito no 2º sábado de cada mês

Por Danyelle Silva Agência de Notícias CEUB/Jornal de Brasília

Até dezembro, Ceilândia recebe o evento Rock no Cio, todo segundo sábado do mês. O local é dedicado ao rock alternativo brasiliense. O projeto tem como foco possibilitar o intercâmbio de bandas do Distrito Federal e Entorno. A ideia é a de gerar a oportunidade de troca de experiências entre as bandas, além de abrir oportunidade de expressar sua opinião ideológica. O evento acontece no Cio Das Artes, que é uma casa de cultura, a partir das 19h, com entrada gratuita.

Atrações

O evento tem bandas como Os Maltrapilhos, Banda Podrera, Banda Alarme, Baratas de Chernobyl e durante o evento, música eletrônica de um DJ convidado.

Em uma programação acompanhada pela equipe de reportagem, a banda Podrera abriu o evento que animou o público com suas músicas punk, trash e hard core e seu discurso contra o atual presidente Jair Bolsonaro.

No repertório do álbum “O Inferno está cada vez mais perto de você”, a música “Terror” faz sucesso entre os frequentadores. Os versos mexem com turma: “Terrorismo, mortes, guerras e destruição… Quando isso parar o mundo não suportará… O terror sempre vai reinar!!!”

A banda foi formada em 1998 com intuito de retratar o cotidiano e questões sociais. A formação atual é Ubiratan (guitarra), Josef Ayres (baixo), Alex (vocal) e Marcelo (bateria).

O Cio

O Cio é um galpão que fica em um espaço no centro da Ceilândia. O contraste das artes de grafite dos artistas desconhecidos e as luzes coloridas começam a transbordar nossa imaginação com a quantidade de histórias que aquele galpão presenciou, sentimos em cada parede a resistência e a essência de cada pessoa que ali passou. O local é um palanque de poesias sobre amor, tristeza, conflitos, ideologias e liberdade.

O espaço é movido pela cultura e pela solidariedade de toda a comunidade. E aberto para outros movimentos em prol das artes e da ideologia mas principalmente tem como propósito dar visibilidade a artistas e produtores culturais periféricos. Tem eventos como bailes funks, teatro, Rock Roll, Hip Hop e Reggae.

O Cio Das Artes Produções Artísticas e Eventos existe há 40 anos, e é palco de discursos políticos, pois a filosofia deles são do movimento feminista, movimento trabalhista e movimento comunista.

Aurora do Oprimido

A Aurora do Oprimido surgiu em referencia ao manifesto comunista de 1988, tende como principal objetivo ajudar os necessitados. Nele tem varias mobilizações da comunidade da Ceilândia, é uma produção comunitária.

A decoração do local é muito mais além do que meros quadros, são testemunhos de militantes sobreviventes do regime militar, tem o testemunho da jornalista brasileira Rose Nogueira militante da Aliança Libertadora Nacional (ALN) que foi torturada entre novembro de 1969 á julho de 1970 “Aqui contamos para os nossos jovens as historias que o regime militar não conta” disse Reginaldo Dias, professor aposentado e proprietário do espaço.

Em suas redes sociais, estão registradas todos os eventos que ocorre e também estão registrados suas filosofias. “Enquanto as mazelas e opressão da sociedade continuar existindo seremos resistência”, afirma Reginaldo Dias.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira