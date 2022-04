Homem que aplicava golpes em aplicativo de relacionamento é preso

O acusado ameaçava as vítimas em caso de denúncia com a possível divulgação da opção sexual dos envolvidos

Um indivíduo investigado por dois roubos, uso de arma branca e três extorsões foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal. Foi deflagrada a operação Deu Match na última sexta-feira (1).

A ação cumpria um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Samambaia/DF e se deu após a investigação da Seção de Investigação Geral (SIG) identificar o autor e o modo de ação.

Foi apontado que o indivíduo buscava por homens homossexuais, de meia idade e sem opção sexual declarada perante familiares no aplicativo de relacionamento Tinder. Após o Match, prosseguia o diálogo pela rede social Instagram.

“Após adquirir a confiança e angariar informações quanto à condição econômica da vítima, o criminoso agendava encontro amoroso com os homens. No dia combinado, em regra, na casa das vítimas, ele oferecia bebidas alcoólicas, deixava as vítimas embriagadas e depois anunciava o roubo/extorsão se valendo de arma branca (faca), além de constrange-las a realizar diversas transferências, via PIX, para a sua conta e, em seguida, evadia-se levando pertences de alto valor econômico, tais como relógios, celulares e roupas de grife. Após a fuga, o criminoso exigia que as vítimas lhe acompanhassem até a saída dos edifícios para não levantar suspeita dos demais moradores”, contou o delegado-chefe adjunto da 26ª DP, Rodrigo Carbone.

O acusado ameaçava as vítimas em caso de denúncia com a possível divulgação da opção sexual dos envolvidos.

“Já identificamos três vítimas desse criminoso, além do registro de duas outras ocorrências policiais. As investigações continuam visando à completa apuração dos fatos”, afirma Carbone.

Devido ao alto padrão de vida do criminoso, subtraia, em média, R$ 3 mil, de cada vítima, a polícia acredita na existência de mais vítimas que tenham medo da exposição de sua vida íntima.

O acusado confessou os crimes na delegacia e informou que utilizava os valores subtraídos para pagar pensão alimentícia dos filhos. Ele foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.