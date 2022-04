Suspeito de matar mulher com cabo USB é preso

O corpo da mulher foi encontrado entre a Torre Digital e o Itarpoã Park, com o cabo enrolado no pescoço e ferimentos no abdômen e no rosto

O homem suspeito de assassinar uma mulher com um cabo UBS e abandonar o corpo às margens da DF-001 foi preso, nesta terça-feira (05). O crime teria acontecido na manhã do dia 1° de março. A operação, batizada de “Garrote II”, tinha como objetivo prender o homem de 25 anos que, desde a data do crime, não havia mais sido visto. Leia também Restaurante Comunitário de Planaltina é reaberto

Secretaria de Saúde cria grupo para revisar contrato bilionário com o Iges-DF

As verdadeiras damas do tiro esportivo O corpo da mulher foi encontrado entre a Torre Digital e o Itarpoã Park, com o cabo enrolado no pescoço e ferimentos no abdômen e no rosto. Após mais de um mês de investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito foi encontrado na cidade de Padre Bernardo, em Goiás. O homem foi levado para a delegacia e aguarda resposta da Justiça. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE