Parede de cai sobre mulher no Riacho Fundo I

A mulher, de 54 anos, preparava o almoço, quando a parede se desprendeu do terceiro andar da casa do lado e caiu sobre ela

A parede de uma obra desabou sob a casa vizinha e atingiu uma mulher na tarde desta terça-feira (05), no Riacho Fundo I.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a mulher, de 54 anos, preparava o almoço, quando a parede se desprendeu do terceiro andar da casa do lado e caiu sobre ela.

A força do impacto provocou a destruição do telhado e do forro da cozinha do imóvel, além de danificar a mobília.

Durante atendimento, a vítima se queixada de dores na região cervical, tórax, costas e apresentava ferimento na face com sangramento nasal. Após avaliação inicial, ela foi transportada para o Foi atendida pela equipe de socorro e transportada para o Hospital de Base (IHBB), consciente, orientada e estável.

A Defesa Civil foi acionada para fazer a avaliação da cena da ocorrência.