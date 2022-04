Homem cai de telhado enquanto fazia manutenção

Segundo o CBMDF, ao chegarem no local, o homem estava inconsciente e com suspeita de TCE e trauma toráxico

Um homem, de 66 anos, caiu do telhado, de altura de aproximadamente de 3 metro, de sua própria casa enquanto fazia reparações e instalava um forro. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (05), no Itapoã.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem no local, o homem estava inconsciente, sem resposta a estímulos, com pupilas não reativas e suspeita de trauma cranioencefálico (TCE) e trauma toráxico.

Após ser avaliado no local, ele foi encaminhado para o Hospital Regional do Paranoá em estado grave

