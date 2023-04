Homem é preso furtando Banco em Samambaia

Ele foi conduzido para a 26ª DP, onde foi autuado pelo furto tentado. O detido é suspeito de furtar um televisor no último final de semana de outra agência bancária na QR 304 de Samambaia

Por Gabriel Resende

A Polícia Militar prendeu um homem que invadiu uma agência bancária na madrugada deste sábado (15) para furtar televisores. A PM foi acionada às 3h20 para averiguar o crime em andamento na QN 206. Assim que chegaram na agência flagraram o suspeito saindo e as portas do estabelecimento com sinais de arrombamento.

Os policiais realizaram buscas no local e nas quadras vizinhas para buscar outros envolvidos na invasão à agência, mas ninguém foi encontrado. O suspeito tentou furtar o televisor, porém não conseguiu retirar o aparelho do suporte.

Ele foi conduzido para a 26ª DP, onde foi autuado pelo furto tentado. O detido é suspeito de furtar um televisor no último final de semana de outra agência bancária na QR 304 de Samambaia.