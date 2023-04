Suspeito de roubo é detido com revólver no Recanto das Emas

Homem suspeito de roubo é preso nesta sexta-feira no Recanto das Emas. De PMDF o suspeito e outra pessoa estava cometendo roubos na cidade

Homem suspeito de roubo é preso nesta sexta-feira (14) no Recanto das Emas. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) o suspeito e outra pessoa estava cometendo roubos na cidade.

Assim que os homens perceberam a presença dos policiais decidiram tomar direções diferente sendo possível abordar um deles. Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre 32, com cinco munições intactas. Ele foi encaminhado para a 27ª DP, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e o roubo em apuração.